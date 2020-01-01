Все возможно!
потенциал Умного дома в квартире или доме огромен!
Свет
Свет
Различная яркость света, регулируемая автоматически
- для каждого из помещений вашего дома или квартиры
Датчики движения
- светильники включаются, когда вы входите, и сами выключаются, когда Вы покидаете комнату, дом или двор
Дистанционный и удаленный контроль и выключение
- при помощи сенсорной панели, пульта, компьютера, мобильного устройства и сети Интернет
Сценарии освещения
- источники света действуют в соответствии со сценами, заданными Вами (примеры: ночник включается по звонку будильника, старт просмотра телепрограмм убирает верхний свет и активирует боковую подсветку)
Экономия времени и электроэнергии
- свет и все неработающие электроприборы выключаются одной кнопкой, что экономит деньги и снижает риск пожаров
Имитация присутствия
- программирование включения и выключения света при длительном отсутствии владельцев дома — защита от потенциальных грабителей
Тревожная кнопка
- включение яркого света во всем доме при возникновении опасности
Климат
Климат
Климат-контроль
- централизованное управление отоплением, кондиционированием, вентиляцией, максимальная эффективность работы достигается за счет интегрирования всех элементов в систему Умный дом
Индивидуальный подход
- управляйте климатом во всем доме и в каждой комнате - индивидуально и независимо
Постоянный комфорт
- автоматическая регулировка параметров работы оборудования при изменении температуры наружного воздуха и погодных условий - в доме 22 градуса тепла, независимо, мороз или жара за окном, в дождь окна закрываются сами, в зной опускаются жалюзи и включается кондиционер
Тепловые и климатические сценарии
- режим различной работы оборудования в зависимости от времени суток (режим «Комфорт» поддерживает заданную температуру, режимы «Ночь» и «Экономный» снижают ее на 2-3 градуса или значительно — на время Вашего отсутствия)
Дистанционное управление и контроль
- при помощи гаджета – iPhone / iPad / Android (например, можно проветрить комнаты перед Вашим возвращением в дом)
Шторы
Шторы
Единая система управления
- в нее могут быть включены рольставни, шторы, маркизы и жалюзи, а также автоматические ворота
Дистанционный подъем и опускание
- из любого места в доме, группой и по отдельности
Использование сценариев
- заданных ранее, в зависимости от уровня освещенности, погоды и времени суток (пример — перед просмотром фильма можно одновременно закрыть все жалюзи)
Имитация присутствия
- закрытые на ночь и открытые утром шторы создадут представление, что Вы не уезжали
Экономия времени на создание комфортного микроклимата
- для защиты от палящего солнца или сильного ветра достаточно нажать одну кнопку
Безопасность
Безопасность
Интеграция
- система безопасности синхронизирована с аудио-, теле- и видеосистемами, системой энергоснабжения. Все внештатные события в системе записываются в журнал
Контроль движения
- оповещает владельцев и охранную организацию о незаконном вторжении
Видеонаблюдение
- дистанционный мониторинг происходящего в доме и на территории в режиме реального времени (изображения с камер отображаются на экранах панели управления, телевизора, компьютера и других гаджетов)
Тревожная кнопка
- автоматически включает сирену и яркий свет во всем доме и отправляет голосовое оповещение службе безопасности
Имитация присутствия
- периодическое включение и выключение света и музыки, открывание и закрывание штор создают иллюзию Вашего пребывания в доме
Контроль систем жизнеобеспечения
- своевременное обнаружение утечек воды и газа, возгораний, оперативная реакция
Мгновенное оповещение
- в случае форс-мажора и при неисправностях Вам приходит push-сообщение, дублируемое по e-mail или звонок с голосовым оповещением
Функция защиты от детей и посторонних
– у каждого пользователя свой уровень доступа к системе со своим набором доступных функций, защищенных паролем (к примеру, у хозяина доступ ко всему умному дому, у детей – только к своим комнатам и гостиной, а у водителя – только открытие гаражных ворот)
Домофон
Домофон
Видео- и аудиомониторинг посетителей
- в составе минимального пакета оборудования - вызывная панель у входа и электрозамок, в максимальный добавлены сенсорные панели, мониторы, дополнительные камеры наблюдения
Передача вызова в любую точку мира, даже когда Вас нет дома
- громкая связь с посетителями посредством гаджетов – iPhone, iPad и Android
Дистанционное открывание дверей и ворот
- с помощью электрозамка — с любой из сенсорных панелей или гаджета из любой точки мира
Уведомление о вызове
- отправление push-сообщения о визите на мобильное устройство
Индивидуальный подход
- расширенные функции – включите режим «не беспокоить» и пока Вы смотрите фильм, моргнет свет, оповестив Вас, что кто-то пришел
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатр
Высокотехнологичная мультимедийная система с поддержкой 3D, 4K и основных форматов
- удобные кресла, просмотр фильмов на огромном экране, не уступающем современному кинозалу
Многоканальный звук
- акустическая система высочайшего класса
Устройства для воспроизведения видеосигнала
- мультимедийный сервер, спутниковый ресивер, Blu-ray и так далее, сенсорная панель управления
Сауна
Сауна
Удаленное управление сауной
- активация прогрева с мобильного устройства, ноутбука, планшета еще до Вашего прихода домой
Установка необходимых параметров
- температуры, вентиляции, режима, музыки и интенсивности освещения
Использование сценариев
- выбор дня включения сауны, оповещение о времени завершения парных процедур
Автоматическое отключение
- при заданных Вами условиях (пример — если дверь открыта более минуты или в составе сценария «Я ушел»)
Бассейн
Бассейн
Полная готовность к Вашему приходу
- удаленное включение и мониторинг системы по Интернет и мобильному устройству – комфортная температура воды уже к моменту купания!
Настоящий smart control
- полностью автоматизированное, интеллектуальное управление и мониторинг бассейна для максимального комфорта при минимальных усилиях
Очистка, контроль уровня воды
- вода всегда кристальна благодаря автоматизированной и регулярной очистке песком, емкость автоматически наполняется до нужного объема, функция слива бассейна
Контроль работы оборудования
- фильтров, насосов и противотока, оповещение о сбоях и протечках при помощи специального сигнала, push-сообщениями на гаджет, e-mail или голосовым сообщением на телефон
Защита от пыли
- при длительных перерывах в эксплуатации нажатием одной кнопки можно закрыть экран бассейна, защищающий поверхность воды от внешней среды
Соответствие сценариям
- действия по заданным программам (примеры – режим «Вечеринка» включает мини-гейзеры и водопады, подсветку и музыку, режим «Отдых» - журчание ручьев и романтические мелодии)
Световое и музыкальное сопровождение
- подсветка меняется по Вашему выбору, музыка звучит как над идеально ровной гладью, так и под водой – там установлены водонепроницаемые динамики
Wi-Fi
Wi-Fi
Расстояние не имеет значения - все функции доступны везде и всегда
- включение / выключение оборудования через Интернет с телефона, планшета, компьютера
- оперативное получение информации о состоянии дома и внештатных ситуациях
- принятие вызовов домофона, просмотр изображений с камер наблюдения
- стриминг AirPlay с телефона на мультирум
- управление доступом в дом
Вентиляция
Вентиляция
Автоматизированные системы приточной и вытяжной вентиляции
- приточная вентиляция приносит в дом свежий воздух, вытяжная - удаляет загрязненный
Учет состояния каждого помещения
- и регулировка атмосферы в них до идеального уровня
Работа в заданном режиме
- включение в указанное параметрами время суток, повышенная активность системы в период, когда Вы дома
Контроль концентрации углекислого газа
- усиление работы вентиляционной системы при превышении показателей
Комфортный уровень влажности воздуха
- применение увлажнителей и осушителей в зависимости от назначения помещений и показаний установленных датчиков
Интеграция с противопожарной системой
- при обнаружении возгорания система моментально отключит вентиляционную установку, чтобы уменьшить приток кислорода
Мультирум
Мультирум
Распределение аудиосигналов
- включение одного источника позволяет слушать музыку во всех помещениях и на прилегающей территории
Опция follow-music - Музыка, за мной!
- во время перемещения по дому музыка автоматически включается в помещениях, в которых Вы находитесь, и выключается там, где никого нет
Отсутствие ограничений в выборе источника аудиосигнала
- от привычных CD/DVD проигрывателей до профессиональных мультимедийных серверов, потоковых аудио AirPlay, интернет-радио, UPnP / DLNA и других сервисов
Возможность выбора музыкальных композиций
- одной во всем доме или разных в каждом из помещений
Индивидуальный подбор оборудования
- для каждого помещения и участков территории
Удобное управление
- при помощи сенсорной панели или клавишных/сенсорных выключателей Мультирум полноценно участвует в сценариях (нажимаем «Я ушел» и все зоны выключились)
Гармоничный интерьер
- использование скрытого оборудования и динамиков
Объединение с системой безопасности
- если в дом проникли, Мультирум становится сиреной и включает специальный аудио файл на полную громкость
Функция будильника
- разбудит Вас утром Вашей любимой песней или включит радиостанцию
Дверной звонок
- Мультирум зазвонит, если кто-то пришел (а если дома кто-то спит, достаточно просто отключить Мультирум с мобильного устройства)
Text-to-speech оповещения
- например, мультирум голосом сообщит Вам, если дверь гаража открыта
IP-наблюдение
IP-наблюдение
Включение видеонаблюдения в Умный дом
- просмотр видеокамер и архива записей прямо с гаджета – iPhone, iPad, Android
Удаленный контроль
- запись всего, что происходит в доме и за его пределами в Ваше отсутствие
Передача данных охранной системе
- включение яркого света, звукового сигнала, оповещение владельца дома
Создание архива записей
- объем памяти может быть увеличен
Режим охраны
- круглосуточное наблюдение и запись при Вашем отсутствии или в темное время суток
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Умная квартира в Москве
- площадь — 160 кв.м
- полный комплекс систем управления освещением, шторами, отоплением, кондиционированием, электрическим теплым полом, вытяжками, вентиляцией, видеонаблюдением, домашний кинотеатр, мультирум
- установка сопутствующих систем: энергообеспечение, локальная сеть, Интернет, эфирное телевидение, wifi, интегрированная система контроля протечек
- открытие двери и принятие вызова с домофона из любой точки мира
- пользовательский интерфейс Loxone
- способы управления - iPad, iPhone, Android
Умный дом в Швейцарии
- площадь - 300 кв.м.
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- комплекс систем управления освещением, шторами, климатом, теплым полом, воротами, вытяжками, видеонаблюдением, домофонией объединенных в Умный дом
- мгновенное оповещение о нештатных ситуациях push-сообщением, сохранение в базе данных
- сценарии для всех функций - автоматическая работа Умного дома
Система Умный дом в пентхаусе в Москве
- площадь — 150 кв.м
- комплекс систем управления освещением, электронагрузками, шторами, отоплением, вентиляцией, электрическим теплым полом, вытяжками, видеонаблюдением, мультимедиа сервером, мультирум
- системы энергообеспечения, локальная сеть, Интернет, кабельное телевидение, домофония, контроль протечек
- глобальные сценарии
- способы управления — сенсорные панели, iPad, iPhone, Android, дальность — неограниченная (при помощи 3G или WiFi)
Система Умный дом в коттедже в Московской области
- площадь — 650 кв.м
- комплекс систем управления освещением, шторами, климатом, теплым полом, воротами, вытяжками, видеонаблюдением, домофонией, персональным кинотеатром, мультимедиа сервером, мультирум
- внедрение инженерных систем: энергообеспечение, СКС, интернет, спутниковое телевидение
- способы управления — сенсорные панели, iPad, iPhone, дальность — неограниченная
- основополагающий принцип — экономия электроэнергии
Модернизация системы Мультирум в Московской области
- площадь — 320 кв.м
- замена системы управления и коммутации с использованием имеющейся кабельной сети и источников видеоконтента
- многопользовательское распределение видеоисточников
- IP-TV ресиверов
- медиа-сервера
- приставок AppleTV
- Blu-ray проигрывателя
- аудио коммутация FM-радио, Интернет-радио, CD, AirPlay
- установка многоканального усилителя для помещения домашнего кинотеатра
- использование сценариев
- автоматическая перезагрузка IP-TV приставки и интернет-роутера
Распределенная мультимедиасистема в квартире в Москве
- возможность просмотра и прослушивания разных источников аудио- и видеосигнала в разных помещениях или одного во всех
- доступ всех пользователей к единой мультимедийной базе данных
Система Умный дом в VIP-апартаментах в Москве
- площадь — 200 кв.м
- полный комплекс систем управления освещением, шторами, отоплением, кондиционированием, электрическим теплым полом, вытяжками, видеонаблюдением, домашний кинотеатр, мультимедиа сервер, мультирум
- установка сопутствующих систем: энергообеспечение, локальная сеть, Интернет, спутниковое и эфирное телевидение, телефония, интегрированная система контроля протечек
- управление камином, система автоматического полива растений, невидимые динамики
- пользовательский интерфейс на двух языках (английском и русском)
- способы управления - iPad, iPhone (из апартаментов и любой точки мира)
Интеллектуальные системы в апартаментах в Москве
- площадь — 190 кв.м
- установка «под ключ» систем видеонаблюдения, контроля протечек воды, интеллектуального управления освещением
- домашний кинотеатр высокой четкости 5:1 HD, поддерживающий все современные аудио- и видеоисточники
- - Blu-ray
- - HD спутниковое телевидение
- - караоке
- - мультимедийный сервер
- - любые внешние источники
- Мультирум, обеспечивающий просмотр во всех помещениях апартаментов
- управление — интуитивный пользовательский графический интерфейс (панели - настенные и беспроводные, локальные настенные кнопочные)
- функция просмотра прогноза погоды
- удаленный мониторинг и техобслуживание комплекса через Интернет
Персональный кинотеатр в Московской области
- площадь — 67 кв.м
- современное оборудование класса Hi-End
- точная настройка и усиление звука
- коммутация - кабели из бескислородной меди с золотыми разъемами
- безукоризненные яркость, цветопередача и глубина изображения на экране 150”
- использование различных 3D / 4K источников
- управление - интуитивный графический интерфейс на iPad
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Технологии будущего
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- уточняем детали и исследуем объект
- разрабатываем индивидуальный проект
- составляем смету и план работ
- поставляем оборудование и комплектующие
- выполняем монтаж
- программируем системы
- производим запуск
- предоставляем гарантию
- предлагаем сервисное обслуживание
Вы получаете удовольствие от вашего Смарт Хоума, приглашаете в гости друзей и наслаждаетесь их восхищением!
Команда Смарт Хоум Сервис
выполнит установку любой сложности!
Маргарита
Константинопольская
Менеджер
Марианна
Карагеур
Коммерческий директор
Дмитрий
Карагеур
Генеральный директор
Артем
Осипов
Менеджер продаж
Павлуша
Технический специалист
Контакты:
Наш адрес:
Бизнес центр «East Gate»
Я и моя семья с удовольствием пользуемся системой Умный дом, которая на 100% соответствует нашим ожиданиям, обговоренным на старте сотрудничества и даже в чем-то, превосходит эти ожидания. При этом существенно повышая уровень жизни и безопасности в нашем доме. Сама система достаточно интуитивная, надежная и очень функциональная. Мы очень рады, что именно эту систему мы сделали именно с этой компанией и уже порекомендовали своим нескольким друзьям и соседям компанию Умный дом сервис в качестве надежного и профессионального партнера.
«Умный дом» - это просто фантастика! Раньше такое видел только в голливудских фильмах, а теперь — у себя дома! Гости просто в восторге — приезжают целыми семьями, и разогнать всех по домам удается только за полночь. Я им говорю — кто вам мешает заказать такие же системы? Никто! Только звоните профессионалам - в Смарт Хоум Сервис! Ребята проверенные, все сделают на совесть!
В прошлом году установили в новой квартире систему «Умный дом»: свет, вентиляцию и климат-контроль, отопление. Теперь живем и радуемся – все удобно и работает как часы. А недавно решили продолжить модернизацию – я заказала умные шторы, а муж – мультирум. Тем более что сомнений – куда обращаться - у нас не было. Только в Смарт Хоум Сервис! Мы уже знаем, что они работают отлично!
На день рождения мужа подарила ему домашний кинотеатр. Немного волновалась, успеют ли в Смарт Хоум Сервис к нужной дате. И они не подвели – приехали в то время, когда муж был на переговорах, сделали все быстро и профессионально. Сюрприз удался! Кстати, понравился он не только мужу, но и его друзьям – двое уже взяли у меня телефон вашей фирмы.
Спасибо специалистам Смарт Хоум Сервис за быструю и профессиональную установку «Умного дома» в моем коттедже. Только теперь я понял, что такое настоящий комфорт. Особенно оценил возможность имитировать присутствие людей в доме и систему IP-наблюдения. Я вижу, кто звонит в дверь, даже когда нахожусь в командировке в Штатах. Это круто!