Дальше в работу включаемся мы!

уточняем детали и исследуем объект

разрабатываем индивидуальный проект

составляем смету и план работ

поставляем оборудование и комплектующие

выполняем монтаж

программируем системы

производим запуск

предоставляем гарантию

предлагаем сервисное обслуживание

Вы получаете удовольствие от вашего Смарт Хоума, приглашаете в гости друзей и наслаждаетесь их восхищением!