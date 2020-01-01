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Все возможно!

потенциал Умного дома в квартире или доме огромен!

Свет

Интеллектуальное управление освещением

Свет

Различная яркость света, регулируемая автоматически

- для каждого из помещений вашего дома или квартиры

Датчики движения

- светильники включаются, когда вы входите, и сами выключаются, когда Вы покидаете комнату, дом или двор

Дистанционный и удаленный контроль и выключение

- при помощи сенсорной панели, пульта, компьютера, мобильного устройства и сети Интернет

Сценарии освещения

- источники света действуют в соответствии со сценами, заданными Вами (примеры: ночник включается по звонку будильника, старт просмотра телепрограмм убирает верхний свет и активирует боковую подсветку)

Экономия времени и электроэнергии

- свет и все неработающие электроприборы выключаются одной кнопкой, что экономит деньги и снижает риск пожаров

Имитация присутствия

- программирование включения и выключения света при длительном отсутствии владельцев дома — защита от потенциальных грабителей

Тревожная кнопка

- включение яркого света во всем доме при возникновении опасности

Климат

Идеальный климат в доме круглый год

Климат

Климат-контроль

- централизованное управление отоплением,  кондиционированием, вентиляцией, максимальная эффективность работы достигается за счет интегрирования всех элементов в систему Умный дом

Индивидуальный подход

- управляйте климатом во всем доме и в каждой комнате - индивидуально и независимо

Постоянный комфорт

-  автоматическая регулировка параметров работы оборудования при изменении температуры наружного воздуха и погодных условий - в доме 22 градуса тепла, независимо, мороз или жара за окном, в дождь окна закрываются сами, в зной опускаются жалюзи и включается кондиционер

Тепловые и климатические сценарии

- режим различной работы оборудования в зависимости от времени суток (режим «Комфорт» поддерживает заданную температуру, режимы «Ночь» и «Экономный» снижают ее на 2-3 градуса или значительно — на время Вашего отсутствия)

Дистанционное управление и контроль

- при помощи гаджета – iPhone / iPad / Android (например, можно проветрить комнаты перед Вашим возвращением в дом)

Шторы

Разумные шторы и ворота — уникальная функция

Шторы

Единая система управления

- в нее могут быть включены рольставни, шторы, маркизы и жалюзи, а также автоматические ворота

Дистанционный подъем и опускание

- из любого места в доме, группой и по отдельности

Использование сценариев

- заданных ранее, в зависимости от уровня освещенности, погоды и времени суток (пример — перед просмотром фильма можно одновременно закрыть все жалюзи)

Имитация присутствия

- закрытые на ночь и открытые утром шторы создадут представление, что Вы не уезжали

Экономия времени на создание комфортного микроклимата

- для защиты от палящего солнца или сильного ветра достаточно нажать одну кнопку

Безопасность

Комплексная защита дома и территории

Безопасность

Интеграция

- система безопасности синхронизирована с аудио-, теле- и видеосистемами, системой энергоснабжения. Все внештатные события в системе записываются в журнал

Контроль движения

- оповещает владельцев и охранную организацию о незаконном вторжении

Видеонаблюдение

- дистанционный мониторинг происходящего в доме и на территории в режиме реального времени (изображения с камер отображаются на экранах панели управления, телевизора, компьютера и других гаджетов)

Тревожная кнопка

- автоматически включает сирену и яркий свет во всем доме и отправляет голосовое оповещение службе безопасности

Имитация присутствия

- периодическое включение и выключение света и музыки, открывание и закрывание штор создают иллюзию Вашего пребывания в доме

Контроль систем жизнеобеспечения

- своевременное обнаружение утечек воды и газа, возгораний, оперативная реакция

Мгновенное оповещение

- в случае форс-мажора и при неисправностях Вам приходит push-сообщение, дублируемое по e-mail или звонок с голосовым оповещением

Функция защиты от детей и посторонних

– у каждого пользователя свой уровень доступа к системе со своим набором доступных функций, защищенных паролем (к примеру, у хозяина доступ ко всему умному дому, у детей – только к своим комнатам и гостиной, а у водителя – только открытие гаражных ворот)

Домофон

Комплексная домофония - контроль на входе

Домофон

Видео- и аудиомониторинг посетителей

- в составе минимального пакета оборудования - вызывная панель у входа и электрозамок, в максимальный добавлены сенсорные панели, мониторы, дополнительные камеры наблюдения

Передача вызова в любую точку мира, даже когда Вас нет дома

- громкая связь с посетителями посредством  гаджетов – iPhone, iPad и Android

Дистанционное открывание дверей и ворот

- с помощью электрозамка — с любой из сенсорных панелей или гаджета из любой точки мира

Уведомление о вызове

- отправление push-сообщения о визите на мобильное устройство

Индивидуальный подход

- расширенные функции – включите режим «не беспокоить» и пока Вы смотрите фильм, моргнет свет, оповестив Вас, что кто-то пришел

Домашний кинотеатр

Домофон

Домашний кинотеатр

Высокотехнологичная мультимедийная система с поддержкой 3D, 4K и основных форматов

- удобные кресла, просмотр фильмов на огромном экране, не уступающем современному кинозалу

Многоканальный звук

- акустическая система высочайшего класса

Устройства для воспроизведения видеосигнала

-  мультимедийный сервер, спутниковый ресивер, Blu-ray и так далее, сенсорная панель управления

Сауна

Умная Сауна – больше возможностей и комфорта

Сауна

Удаленное управление сауной

- активация прогрева с мобильного устройства, ноутбука, планшета еще до Вашего прихода домой

Установка необходимых параметров

- температуры, вентиляции, режима, музыки и интенсивности освещения

Использование сценариев

- выбор дня включения сауны, оповещение о времени завершения парных процедур

Автоматическое отключение

- при заданных Вами условиях (пример — если дверь открыта более минуты или в составе сценария «Я ушел»)

Бассейн

Смарт-бассейн, управляемый с гаджета

Бассейн

Полная готовность к Вашему приходу

- удаленное включение и мониторинг системы по Интернет и мобильному устройству – комфортная температура воды уже к моменту купания!

Настоящий smart control

- полностью автоматизированное, интеллектуальное управление и мониторинг бассейна для максимального комфорта при минимальных усилиях

Очистка, контроль уровня воды 

- вода всегда кристальна благодаря автоматизированной и регулярной очистке песком, емкость автоматически наполняется до нужного объема, функция слива бассейна

Контроль работы оборудования

- фильтров, насосов и противотока, оповещение о сбоях и протечках при помощи специального сигнала, push-сообщениями на гаджет, e-mail или голосовым сообщением на телефон

Защита от пыли

- при длительных перерывах в эксплуатации нажатием одной кнопки можно закрыть экран бассейна, защищающий поверхность воды от внешней среды

Соответствие сценариям

- действия по заданным программам (примеры – режим «Вечеринка» включает мини-гейзеры и водопады, подсветку и музыку, режим «Отдых» - журчание ручьев и романтические мелодии)

Световое и музыкальное сопровождение

- подсветка меняется по Вашему выбору, музыка звучит как над идеально ровной гладью, так и под водой – там установлены водонепроницаемые динамики

Wi-Fi

Незаменимый помощник в управлении домом

Wi-Fi

Расстояние не имеет значения - все функции доступны везде и всегда

- включение / выключение оборудования через Интернет с телефона, планшета, компьютера

- оперативное получение информации о состоянии дома и внештатных ситуациях

- принятие вызовов домофона, просмотр изображений с камер наблюдения

- стриминг AirPlay с телефона на мультирум

- управление доступом в дом

Вентиляция

Воздух – всегда свежий и чистый

Вентиляция

Автоматизированные системы приточной и вытяжной вентиляции

- приточная вентиляция приносит в дом свежий воздух, вытяжная - удаляет загрязненный

Учет состояния каждого помещения

- и регулировка атмосферы в них до идеального уровня

Работа в заданном режиме

- включение в указанное параметрами время суток, повышенная активность системы в период, когда Вы дома

Контроль концентрации углекислого газа

- усиление работы вентиляционной системы при превышении показателей

Комфортный уровень влажности воздуха

- применение увлажнителей и осушителей в зависимости от назначения помещений и показаний установленных датчиков

Интеграция с противопожарной системой

- при обнаружении возгорания система моментально отключит вентиляционную установку, чтобы уменьшить приток кислорода

Мультирум

Ультрасовременная мультимедийная система

Мультирум

Распределение аудиосигналов

- включение одного источника позволяет слушать музыку во всех помещениях и на прилегающей территории

Опция follow-music - Музыка, за мной!

- во время перемещения по дому музыка автоматически включается в помещениях, в которых Вы находитесь, и выключается там, где никого нет

Отсутствие ограничений в выборе источника аудиосигнала 

-  от привычных CD/DVD проигрывателей до профессиональных мультимедийных серверов, потоковых аудио AirPlay, интернет-радио, UPnP / DLNA и других сервисов

Возможность выбора музыкальных композиций

- одной во всем доме или разных в каждом из помещений

Индивидуальный подбор оборудования

- для каждого помещения и участков территории

Удобное управление

- при помощи сенсорной панели или клавишных/сенсорных выключателей Мультирум полноценно участвует в сценариях (нажимаем «Я ушел» и все зоны выключились)

Гармоничный интерьер

- использование скрытого оборудования и динамиков

Объединение с системой безопасности

- если в дом проникли, Мультирум становится сиреной и включает специальный аудио файл на полную громкость

Функция будильника

- разбудит Вас утром Вашей любимой песней или включит радиостанцию

Дверной звонок

- Мультирум зазвонит, если кто-то пришел (а если дома кто-то спит, достаточно просто отключить Мультирум с мобильного устройства)

Text-to-speech оповещения

- например, мультирум голосом сообщит Вам, если дверь гаража открыта

IP-наблюдение

Интеллектуальное управление освещением

IP-наблюдение

Включение видеонаблюдения в Умный дом

- просмотр видеокамер и архива записей прямо с гаджета – iPhone, iPad, Android

Удаленный контроль

- запись всего, что происходит в доме и за его пределами в Ваше отсутствие

Передача данных охранной системе

- включение яркого света, звукового сигнала, оповещение владельца дома

Создание архива записей

- объем памяти может быть увеличен

Режим охраны

- круглосуточное наблюдение и запись при Вашем отсутствии или в темное время суток

Мы - профессионалы

профессионально монтируем и устанавливаем!

Умный дом под ключ

от проектирования до монтажа и установки

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более 12 лет работаем в сфере автоматизации домов

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производства Австрии

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поэтапно по мере выполнения работ

Скорость и точность

сделаем быстро и по современным стандартам

Железные гарантии

сроком 2 года со дня завершения инсталляции

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довольных клиентов

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км смонтированного кабеля

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единиц установлено Умных выключателей

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квадратных метров Умных домов

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модернизированных домов

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отработанных технологий

Смарт Хоум Сервис — высокотехнологичный дом европейского уровня!

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Функции

Свет

Свет

  • умное освещение: включается, если свет недостаточно яркий и в Вашем присутствии, а выключается, когда Вы покинули помещение
  • настраиваемые сценарии освещения – создавайте свое настроение и включайте его один нажатием
  • диммирование обычного, LED и RGB света
  • весь свет всегда под рукой с мобильного приложения
  • экономия электроэнергии - датчики присутствия, неполная яркость, автоматическое выключение, сцены выключить комнату / дом
  • безопасность: имитация присутствия и визуальная тревога
  • электрический счетчик скрупулезно и online собирает показания о расходе электроэнергии

Климат

Климат

  • абсолютный климат-контроль с настоящим интеллектом
  • экономия – понимает, когда открыть штору, чтобы нагреть комнату за счет солнечного тепла
  • самообучение – знает, когда заранее включить отопление, чтобы нагреть комнаты к нужному времени
  • зонирование – в каждой комнате своя температура
  • совместим с большинством источников нагрева
  • легко управляется с гаджета – дом всегда на связи: авто, ручные режимы и расписание для экономии
  • статистика температуры по каждой зоне – будь в курсе!
  • автоматическая регулировка параметров – наша система знает, когда вы дома и делает климат комфортным
  • тепловые и климатические сценарии: я ушел, скоро буду, гости
  • дистанционное управление и мониторинг событий: оповещение об ошибках и сервисных интервалах

Шторы

Шторы

  •  не просто шторы! – умные шторы знают, когда открыться / закрыться в зависимости от времени дня и температуры
  • закрываются автоматически летом для предотвращения перегрева, экономя электроэнергию
  • открываются зимой, если солнце ярко светит в комнату, экономия газа
  • будильник – просыпайтесь комфортно: от солнечного света с открытой шторой!
  • простое управление с гаджета и выключателей в авто- и ручном режиме
  • совместимость с большинством штор, жалюзи, роль-ставней и маркиз
  • использование в сценариях
  • безопасность - имитация присутствия, автоматическое закрытие маркиз / окон от дождя и сильного ветра
  • мгновенное создание комфортных условий - вы можете сами объединять шторы в группы

Безопасность

Безопасность

  • экономьте на сигнализации – используемые датчики присутствия работают как охрана, пока Вас нет
  • несколько уровней тревоги и защита от ложного срабатывания для уверенного контроля
  • синхронизация со всеми системами
  • беспроводные датчики протечек и дыма (при разряде батарейки система оповестит Вас об этом)
  • контроль движения
  • тревожная кнопка
  • журнал всех событий
  • зонирование – включите охрану на первом этаже, пока спите наверху
  • имитация присутствия
  • контроль систем жизнеобеспечения
  • мгновенное оповещение push-сообщениями, e-mail и даже голосом
  • защита от детей и посторонних
  • забыли закрыть гараж? Наш Умный дом напомнит

Домофония

Домофония

  • видео- и аудиомониторинг посетителей
  • передача вызова в любую точку дома на Ваш гаджет в кармане
  • дистанционное открывание дверей – удобно и просто
  • переадресация вызова, если Вас нет дома
  • режим «не беспокоить» пока кто-то спит

Мультирум

Мультирум

  • распределение музыки во всем доме
  • удобное управление с любого гаджета
  • все оборудование спрятано – ничего лишнего
  • мультимедиа сервер, поддержка AirPlay, Интернет радио и потокового аудио
  • разные сценарии: вечеринка, релакс, мы дома
  • text-to-speech оповещения
  • дверной звонок через мультирум
  • будильник – проснитесь под любимую песню!
  • безопасность – тревога или оповещение через мультирум
  • музыка, за мной! опция follow-music

Сауна

Сауна

  • удаленное управление
  • авто подогрев к заданному времени
  • настройка параметров через гаджет
  • релакс-сценарии вместе с RGB светом и музыкой
  • автоматическое отключение

Бассейн

Бассейн

  • настоящий smart control с гаджета
  • самоочистка, сервисные интервалы
  • контроль уровня воды, температуры и работы оборудования
  • использование сценариев
  • световое и музыкальное сопровождение
  • мгновенные оповещения о неисправностях

Вентиляция

Вентиляция

  • идеальный воздух
  • управление с гаджета в ручном и авто режимах
  • контроль концентрации углекислого газа
  • комфортный уровень влажности
  • предупреждение загазованности и задымления

Wi-Fi

Wi-Fi

  • включение и выключение систем через Интернет
  • оперативное получение информации
  • удаленный просмотр изображений с камер наблюдения
  • управление доступом в дом

Домашний кинотеатр

Домашний кинотеатр

  • высокотехнологичная мультимедийная система с поддержкой 3D и других форматов
  • многоканальный звук
  • сенсорная панель управления
  • совместимость с умным домом
  • дополнительные функции

IP-наблюдение

IP-наблюдение

  • удаленный контроль
  • передача данных охранной системе
  • наблюдение за прилегающей территорией
  • создание архива записей
  • управление из одного приложения
Итого:

* учитывается стоимость оборудования, проектирования, монтажа оборудования, программирования

Обратите внимание! Стоимость – предварительная
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Наш стиль

- блестящая реализация проектов

Умная квартира в Москве

  • площадь — 160 кв.м
  • полный комплекс систем управления освещением, шторами, отоплением, кондиционированием, электрическим теплым полом, вытяжками, вентиляцией, видеонаблюдением, домашний кинотеатр, мультирум
  • установка сопутствующих систем: энергообеспечение, локальная сеть, Интернет, эфирное телевидение, wifi, интегрированная система контроля протечек
  • открытие двери и принятие вызова с домофона из любой точки мира
  • пользовательский интерфейс Loxone
  • способы управления - iPad, iPhone, Android

Умный дом в Швейцарии

  • площадь - 300 кв.м.
  • управление Умным домом с любых гаджетов из любой точки мира
  • комплекс систем управления освещением, шторами, климатом, теплым полом, воротами, вытяжками, видеонаблюдением, домофонией объединенных в Умный дом
  • мгновенное оповещение о нештатных ситуациях push-сообщением, сохранение в базе данных
  • сценарии для всех функций - автоматическая работа Умного дома

Система Умный дом в пентхаусе в Москве

  • площадь — 150 кв.м
  • комплекс систем управления освещением, электронагрузками, шторами, отоплением, вентиляцией, электрическим теплым полом, вытяжками, видеонаблюдением, мультимедиа сервером, мультирум
  • системы энергообеспечения, локальная сеть, Интернет, кабельное телевидение, домофония, контроль протечек
  • глобальные сценарии
  • способы управления — сенсорные панели, iPad, iPhone, Android, дальность — неограниченная (при помощи 3G или WiFi)

Система Умный дом в коттедже в Московской области

  • площадь — 650 кв.м
  • комплекс систем управления освещением, шторами, климатом, теплым полом, воротами, вытяжками, видеонаблюдением, домофонией, персональным кинотеатром, мультимедиа сервером, мультирум
  • внедрение инженерных систем: энергообеспечение, СКС, интернет, спутниковое телевидение
  • способы управления — сенсорные панели, iPad, iPhone, дальность — неограниченная
  • основополагающий принцип — экономия электроэнергии

Модернизация системы Мультирум в Московской области

  • площадь — 320 кв.м
  • замена системы управления и коммутации с использованием имеющейся кабельной сети и источников видеоконтента
  • многопользовательское распределение видеоисточников
    • IP-TV ресиверов
    • медиа-сервера
    • приставок AppleTV
    • Blu-ray проигрывателя
  • аудио коммутация FM-радио, Интернет-радио, CD, AirPlay
  • установка многоканального усилителя для помещения домашнего кинотеатра
  • использование сценариев
  • автоматическая перезагрузка IP-TV приставки и интернет-роутера

Распределенная мультимедиасистема в квартире в Москве

  • возможность просмотра и прослушивания разных источников аудио- и видеосигнала в разных помещениях или одного во всех
  • доступ всех пользователей к единой мультимедийной базе данных

Система Умный дом в VIP-апартаментах в Москве

  • площадь — 200 кв.м
  • полный комплекс систем управления освещением, шторами, отоплением, кондиционированием, электрическим теплым полом, вытяжками, видеонаблюдением, домашний кинотеатр, мультимедиа сервер, мультирум
  • установка сопутствующих систем: энергообеспечение, локальная сеть, Интернет, спутниковое и эфирное телевидение, телефония, интегрированная система контроля протечек
  • управление камином, система автоматического полива растений, невидимые динамики
  • пользовательский интерфейс на двух языках (английском и русском)
  • способы управления - iPad, iPhone (из апартаментов и любой точки мира)

Интеллектуальные системы в апартаментах в Москве

  • площадь — 190 кв.м
  • установка «под ключ» систем видеонаблюдения, контроля протечек воды, интеллектуального управления освещением
  • домашний кинотеатр высокой четкости 5:1 HD, поддерживающий все современные аудио- и видеоисточники
    • - Blu-ray
    • - HD спутниковое телевидение
    • - караоке
    • - мультимедийный сервер
    • - любые внешние источники
  • Мультирум, обеспечивающий просмотр во всех помещениях апартаментов
  • управление — интуитивный пользовательский графический интерфейс (панели - настенные и беспроводные, локальные настенные кнопочные)
  • функция просмотра прогноза погоды
  • удаленный мониторинг и техобслуживание комплекса через Интернет

Персональный кинотеатр в Московской области

  • площадь — 67 кв.м
  • современное оборудование класса Hi-End
  • точная настройка и усиление звука
  • коммутация - кабели из бескислородной меди с золотыми разъемами
  • безукоризненные яркость, цветопередача и глубина изображения на экране 150”
  • использование различных 3D / 4K источников
  • управление - интуитивный графический интерфейс на iPad

Наши клиенты

Частные заказчики – владельцы домов в жилых комплексах

Я и моя семья с удовольствием пользуемся системой Умный дом, которая на 100% соответствует нашим ожиданиям, обговоренным на старте сотрудничества и даже в чем-то, превосходит эти ожидания. При этом существенно повышая уровень жизни и безопасности в нашем доме. Сама система достаточно интуитивная, надежная и очень функциональная. Мы очень рады, что именно эту систему мы сделали именно с этой компанией и уже порекомендовали своим нескольким друзьям и соседям компанию Умный дом сервис в качестве надежного и профессионального партнера.

Екатерина П., Москва

«Умный дом» - это просто фантастика! Раньше такое видел только в голливудских фильмах, а теперь — у себя дома! Гости просто в восторге — приезжают целыми семьями, и разогнать всех по домам удается только за полночь. Я им говорю — кто вам мешает заказать такие же системы? Никто! Только звоните профессионалам - в Смарт Хоум Сервис! Ребята проверенные, все сделают на совесть!

Андрей Ц., Подмосковье

В прошлом году установили в новой квартире систему «Умный дом»: свет, вентиляцию и климат-контроль, отопление. Теперь живем и радуемся – все удобно и работает как часы. А недавно решили продолжить модернизацию – я заказала умные шторы, а муж – мультирум. Тем более что сомнений – куда обращаться - у нас не было. Только в Смарт Хоум Сервис! Мы уже знаем, что они работают отлично!

Маргарита Н., Москва

На день рождения мужа подарила ему домашний кинотеатр. Немного волновалась, успеют ли в Смарт Хоум Сервис к нужной дате. И они не подвели – приехали в то время, когда муж был на переговорах, сделали все быстро и профессионально. Сюрприз удался! Кстати, понравился он не только мужу, но и его друзьям – двое уже взяли у меня телефон вашей фирмы.

Снежана Э., Москва

Спасибо специалистам Смарт Хоум Сервис за быструю и профессиональную установку «Умного дома» в моем коттедже. Только теперь я понял, что такое настоящий комфорт. Особенно оценил возможность имитировать присутствие людей в доме и систему IP-наблюдения. Я вижу, кто звонит в дверь, даже когда нахожусь в командировке в Штатах. Это круто!

Юрий Д., Московская область

Технологии будущего

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  • уточняем детали и исследуем объект
  • разрабатываем индивидуальный проект
  • составляем смету и план работ
  • поставляем оборудование и комплектующие
  • выполняем монтаж
  • программируем системы
  • производим запуск
  • предоставляем гарантию
  • предлагаем сервисное обслуживание

Вы получаете удовольствие от вашего Смарт Хоума, приглашаете в гости друзей и наслаждаетесь их восхищением!

Команда Смарт Хоум Сервис

выполнит установку любой сложности!

Маргарита
Константинопольская

Менеджер

Марианна
Карагеур

Коммерческий директор

Дмитрий
Карагеур

Генеральный директор

Артем
Осипов

Менеджер продаж

Павлуша

Технический специалист

Смарт Хоум Сервис европейского уровня - жилые дома и квартиры, опережающие время!

Контакты:

Наш адрес:

Щелковское шоссе, 100,
Бизнес центр «East Gate»

Телефон:

8 (916) 052-60-60

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